Політв’язень Павло Гриб написав звернення до української влади

Павло Гриб, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n123795-politv-yazen-pavlo-gryb-napysav-zvernennya-do-ukrayinskoyi-vlady.html

Ракурс

Батько утримуваного в Росії українського політв’язня Павла Гриба на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук опублікував звернення сина до української влади.

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Це звернення Гриб написав у СІЗО № 4 Ростова-на-Дону 17 червня.

Гриб закликає українську владу, зокрема уряд, президента та народних депутатів, нарешті вирішити долю політв’язнів.

Він наголошує, що з моменту останнього обміну в’язнями з Росією, коли було визволено з полону трьох осіб, пройшло вже досить багато часу. І за цей час кількість політв’язнів продовжувала збільшуватися, перевищивши вже 100 осіб, яких утримують в ізоляторах і таборах на території від окупованого Кримського півострова до поселення Уптар Магаданської області РФ. Над політв’язнями знущаються, провокують, тиснуть, щоб вони здалися і відмовилися від своїх переконань.

Гриб наголошує, що «так далі продовжуватись не може» і нагадує про необхідність розпочати перемовини про новий обмін.

Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні?, — запитує політв’язень.

Він закликає ЗМІ та небайдужих представників громадськості не забувати про політв’язнів та доносити правду про переслідування українських патріотів російськими спецслужбами.

Спочатку цього року не стали за всілякими клопотами, подіями і виборами помічати як ув’язнюють і мордують все більше і більше нових патріотів, значить цим вже нікого не здивуєш, — зазначає Гриб.

Політв’язень наголошує, що здійснювані проти українців репресії в жодному разі не повинні стати буденною нормою та звичайною подією.

Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок — звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусією й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами, — наголошує Гриб.

Будь яка інша політика в цьому напрямі, є державною зрадою, — переконаний політв’язень.

Він висловлює сподівання, що українські патріоти «ні якої зради не допустять».

Всі полонені та політв’язні на це сподіваються і вірять у перемогу. Ми чекаємо офіційної реакції і головне — дій влади. Час пішов. Пообіцяли — працюй, — резюмує Гриб.

Сьогодні Павлові Грибу виповнюється 21 рік.

Російські силовики його затримали в серпні 2014 року. За словами Гриба, він був викрадений у білоруському місті Гомелі, куди прибув, щоб зустрітися з дівчиною, та таємно вивезений на територію Росії. Росіяни його звинувачують у нібито спробі організації теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

У березні цього року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до шести років ув’язнення в колонії.

Нагадаємо, у березні цього року Гриб оголошував голодування.