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В Зимбабве прекратили выдачу паспортов, возобновить процесс могут только в 2022 году. Фото: Chirangano News Zimbabwe

В Зимбабве прекратили выдачу паспортов, возобновить процесс могут только в 2022 году

4 июл 2019, 18:07
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Республика Зимбабве прекратила выдачу паспортов и номерных знаков регистрации транспортных средств.

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В стране, расположенной в Южной Африке, возникла нехватка долларов США. Поэтому не печатаются бланки паспортов и другие документы, для которых нужно закупать специальные чернила и бумагу. Власти предлагают гражданам подождать несколько лет, пишет Reuters.

Жители Зимбабве вынуждены на рассвете занимать очередь, чтобы подать заявления на выдачу паспортов. Однако, по словам местных чиновников, документы будут готовы не раньше 2022 года. Никакой экстренной выдачи паспортов не предусмотрено, за исключением нескольких случаев для высших должностных лиц страны.

Владельцы автотранспорта также не могут получить новые регистрационные номера. В правительстве говорят, что ждут появления иностранной валюты, чтобы заплатить за них немецкой компании-поставщику.

Также в Зимбабве сейчас наблюдаются трудности с автомобильным топливом, хлебом и происходят 15-часовые отключения электроэнергии.


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