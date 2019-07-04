У Зімбабве припинили видачу паспортів, поновити процес можуть лише в 2022 році. Фото: Chirangano News Zimbabwe

https://racurs.ua/ua/n123938-u-zimbabve-prypynyly-vydachu-pasportiv-ponovyty-proces-mojut-lyshe-v-2022-roci.html

Ракурс

Loading...

Республіка Зімбабве припинила видачу паспортів і номерних знаків реєстрації транспортних засобів.

У країні, що розташована в Південній Африці, бракує доларів США. Через це не друкуються бланки паспортів та інші документи, для яких треба закуповувати спеціальні чорнила та папір. Влада пропонує громадянам почекати кілька років, пише Reuters.

Жителі Зімбабве змушені вдосвіта займати чергу, аби подати заяву на видачу паспортів. Однак, за словами місцевих чиновників, документи будуть готові не раніше 2022 року. Жодної екстреної видачі паспортів не передбачено, за виключенням кількох випадків для вищих посадових осіб країни.

Власники автотранспорту також не можуть отримати нові реєстраційні номери. В уряді кажуть, що чекають на появу іноземної валюти, аби сплатити за них німецької компанії-постачальнику.

Також у Зімбабве наразі є труднощі з автомобільним паливом, хлібом і відбуваються 15-годинні відключення електроенергії.