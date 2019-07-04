Сотрудницу парламента нашли мертвой в кукурузном поле на Киевщине. Фото: Інформатор

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Ракурс

Тело пропавшей гардеробщицы Верховной Рады нашли на кукурузном поле в Макаровском районе Киевской области. Труп 66-летней погибшей лежал в поле между двумя селами

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Женщина исчезла после поездки на дачу в соседний район 29 июня, о чем в полицию сообщил ее сын 1 июля. Поиски погибшей продолжались двое суток, однако найти удалось только ее тело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

На теле женщины обнаружили следы насильственной смерти. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, она погибла из-за удушения. Сейчас ее тело направили на проведение дальнейшей экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как ранее сообщалось, в Одесской области мужчина убил своего сына и выбросил его тело в выгребную яму.