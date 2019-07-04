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Ракурс
Співробітницю парламенту знайшли мертвою у кукурудзяному полі на Київщині. Фото: Інформатор

Співробітницю парламенту знайшли мертвою у кукурудзяному полі на Київщині (ФОТО)

4 лип 2019, 20:39
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Тіло зниклої гардеробниці Верховної ради знайшли на кукурудзяному полі у Макарівському районі Київської області. Труп 66-річної загиблої лежав у полі між двома селами.

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Жінка зникла після поїздки на дачу у сусідній район 29 червня, про що у поліцію повідомив її син 1 липня. Пошуки загиблої тривали дві доби, однак знайти вдалось тільки її тіло. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

Гардеробницю ВР знайшли мертвою. Фото: Нацполіція

На тілі жінки виявили сліди насильницької смерті. За попереднім висновком судово-медичного експерту, вона загинула через удушення. Наразі її тіло направили на проведення подальшої експертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Україні (умисне убивство).

Як раніше повідомлялося, в Одеській області чоловік вбив свого сина і викинув його тіло у вигрібну яму.

Джерело: Ракурс


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