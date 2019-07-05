Последствия мощного пожара на складе виски в США: появились впечатляющие фото. Фото: Courier Journal

https://racurs.ua/n123957-posledstviya-moschnogo-pojara-na-sklade-viski-v-ssha-poyavilis-vpechatlyauschie-foto.html

Ракурс

Пожар на складе бурбона Jim Beam в США, который вспыхнул в ночь на 3 июля, до сих пор не удается погасить. За это время сгорели уже 45 тыс. бочек виски, в которых находилось более 7 млн л напитка.

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Возгорание произошло одновременно в двух местах на территории склада, на котором в бочках вызревал знаменитый бурбон Jim Beam. Прибывшие на место пожарные к утру среды успели потушить огонь лишь в одном из пострадавших помещений, в другом пожар все еще не удается ликвидировать. Об этом информирует газета Courier Journal со ссылкой на местные власти.

Горящий напиток попал и в местные водоемы, разлившись по течению реки Кентукки. Спасатели по экологических соображениям приостанавливали попытки потушить огонь. Согласно утверждению руководителя управления по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорда Дрю Чендлера, негативное воздействие на экологию будет меньшим, если этанол выгорит.

В то же время из-за пониженного уровня кислорода в загрязненной воде может погибнуть некоторое количество рыбы в реке. Также местные жители утверждают, что в воздухе пахнет бурбоном.

В сети появилось впечатляющие фото и видео с места событий, на которых можно увидеть, как выглядит место пожара в данный момент.

Напомним, что 1 июля масштабный пожар в Одессе унес жизни четверых маленьких детей. Их матери были найдены во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения.