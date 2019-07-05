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Наслідки сильної пожежі на складі віскі в США: з'явилися вражаючі фото. Фото: Courier Journal

Наслідки потужної пожежі на складі віскі в США: з’явилися вражаючі фото

5 лип 2019, 12:49
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Пожежу на складі бурбону Jim Beam у США, яка спалахнула в ніч на 3 липня, досі не вдається загасити. За цей час згоріли вже 45 тис. бочок віскі, в яких було понад 7 млн л напою.

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Займання сталося одночасно у двох місцях на території складу, на якому в бочках визрівав знаменитий бурбон Jim Beam. Прибулі на місце пожежники до ранку середи встигли загасити вогонь лише в одному з постраждалих приміщень, в іншому пожежу все ще не вдається ліквідувати. Про це інформує газета Courier Journal із посиланням на місцеву владу.

Палаючий напій потрапив і в місцеві водойми, розливаючись за течією річки Кентуккі. Рятувальники з екологічних міркувань призупиняли спроби загасити вогонь. За твердженням керівника управління з надзвичайних ситуацій округу Вудфорда Дрю Чендлера, негативний вплив на екологію буде меншим, якщо етанол вигорить.

Водночас через зниження рівня кисню у забрудненій воді може загинути риба в річці. Також місцеві жителі стверджують, що в повітрі утримується стійкий запах бурбону.

У мережі з’явилися вражаючі фото та відео з місця події, на яких можна побачити, як наразі виглядає місце пожежі.

Наслідки сильної пожежі на складі віскі в США: з'явилися вражаючі фото. Фото: Courier Journal

Наслідки сильної пожежі на складі віскі в США: з'явилися вражаючі фото. Фото: Courier Journal

Наслідки сильної пожежі на складі віскі в США: з'явилися вражаючі фото. Фото: Courier Journal

Наслідки сильної пожежі на складі віскі в США: з'явилися вражаючі фото. Фото: Courier Journal

Наслідки сильної пожежі на складі віскі в США: з'явилися вражаючі фото. Фото: Courier Journal

Нагадаємо, що 1 липня масштабна пожежа в Одесі забрала життя чотирьох маленьких дітей. Їхніх матерів знайшли у дворі будинку в стані алкогольного сп’яніння.


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