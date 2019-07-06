Зеленский во Львове выпьет кофе, фото — Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля отреагировал на критику в социальных сетях относительно его фотографии у Ниагарского водопада в Канаде.

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Глава государства находится сегодня во Львове и попросил не критиковать его за то, что он будет пить кофе в этом городе.

Зеленский прилетел в столицу Галичины, представил во Львове нового главу областной администрации Маркияна Мальского, а затем встретился с лидерами общественного мнения региона. Президент объяснил появление фото с Ниагары.

Мы были в Канаде, у нас было 19 различных встреч и осталось три свободных часа. Поэтому мы поехали к Ниагарскому водопаду. Впоследствии все начали писать: «Как так можно? Когда вы будете работать?». Я очень вас прошу не пишите очень плохо о том, что я випью во Львове кофе. Потому что мы очень хотели бы попробовать львовского кофе, — заявил Зеленский.

На прошлой неделе Зеленский вместе с женой Еленой и главой Офиса президента Андреем Богданом сфотографировались у Ниагарского водопада. Глава государства находился в Канаде с официальным визитом.

В соцсетях часть пользователей неоднозначно восприняли эту фотографию. Кто-то порадовался за президента. Но были и критики, которые считали, что в то время, когда гибнут украинские военные, выставлять такие фотографии в сеть неуместно.