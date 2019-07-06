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Зеленський у Львові вип'є кави, фото — Офіс президента

Зеленський після фото з Ніагари пообіцяв «випити кави у Львові» (ФОТО)

6 лип 2019, 13:53
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Президент України Володимир Зеленський 6 липня відреагував на критику в соціальних мережах щодо фотографії біля Ніагарського водоспаду в Канаді.

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Глава держави перебуває сьогодні у Львові і попросив не критикувати його зате, що він питиме каву у цьому місті.

Зеленський сьогодні прилетів до столиці Галичини, представив у Львовів нового голову обласної адміністрації Маркіяна Мальського, а згодом зустрівся із лідерами громадської думки регіону. Президент так пояснив появу фото з Ніагари.

Ми були в Канаді, у нас було 19 різних зустрічей, і залишилося три вільні години. Тому ми поїхали до Ніагарського водоспаду. Згодом всі почали писати: «Як так можна? Коли ви будете працювати?». Я дуже вас прошу не пишіть дуже погано про те, що питиму у Львові каву. Бо ми дуже хотіли б попити львівської кави, — заявив Зеленський.

Минулого тижня Зеленський разом з дружиною Оленою та главою Офісу президента Андрієм Богданом сфотографувалися біля Ніагарського водоспаду. Глава держави перебував в Канаді із офіційним візитом.

Зеленський після фото з Ніагари пообіцяв «попити каву у Львові», фото — Фейсбук А.Богдан

У соцмережах частина користувачів неоднозначно сприйняли цю фотографію. Хтось порадів за президента, але були й критики, які вважали, що в той час, коли гинуть українські військові, виставляти такі фотографії в мережу недоречно.

Джерело: Ракурс


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