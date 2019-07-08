Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Вчера в Греции состоялись внеочередные парламентские выборы, фото: Prospect

На парламентских выборах в Греции оппозиция одержала убедительную победу

8 июл 2019, 08:17
999

Подсчет 94% голосов показывает, что «Новая демократия» набирает почти 40% голосов, в то время как правящая коалиция радикальных левых сил СИРИЗА во главе с действующим премьер-министром Алексисом Ципрасом — лишь 31,5%, сообщает агентство Reuters.

Loading...

Греческая избирательная система предполагает, что партия, которая получает большинство голосов на выборах, получает в качестве бонуса 50 дополнительных мандатов, чтобы упростить формирование правительства.

Таким образом «Новая демократия» может рассчитывать на абсолютное большинство в новом парламенте — 158 из 300 мест.

Мицотакис заявил в телевизионном обращении, что результаты выборов дали ему сильный и очевидный мандат на изменения в Греции. Он, в частности, пообещал, что постарается уменьшить налоги и увеличить инвестиции в экономику страны.

Комментируя результаты выборов, Ципрас заявил, что уважает волю греческого народа.

С высоко поднятой головой, мы принимаем приговор народа. Чтобы привести Грецию туда, где она находится сегодня, нам пришлось принимать трудные решения, — заявил Ципрас журналистам.

Ципрас пришел к власти в 2015 году, когда Греция находилась на пике финансового кризиса. Сначала пообещав противостоять планам более жесткой экономии, он через некоторое время был вынужден изменить свое решение.

По мнению экспертов, основной причиной поражения СИРИЗА на выборах стало состояние греческой экономики.

За последние 4,5 года люди не видели улучшения, наоборот, были сокращения зарплат и пенсий, — прокомментировал результаты выборов аналитик Теодор Кулумбис.

Напомним, осенью 2016 года Ципрас заявил о намерениях требовать от Германии компенсацию за преступления времен Второй мировой войны.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

На парламентских выборах в Греции оппозиция одержала убедительную победу

Оппозиционная консервативная партия «Новая демократия» одержала убедительную победу на внеочередных парламентских выборах в Греции. Эта политсила получает большинство мест в новом парламенте

Новости мира
08:17

Председатель ПАСЕ вспомнила, что России надо ответить за Крым и сбитый «Боинг»

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан-Мари Паскье вспомнила, что Россия должна ответить за Крым и сбитый «Боинг». Спикер ПАСЕ 7 июля заявила, что восстановление полномочий РФ не дает ей карт-бланш

Новости мира
21:19   7 июл

Двойное гражданство Куницкого ЦИК направил письмо «Слуге народа»

Центризбирком направил письмо в партию «Слуга народа» из-за вероятного несоответствия четырех кандидатов требованиям. Среди них Александр Куницкий, Андрей Холодов, Михаил Соколов и Валерий Божик

Новости Украины
14:20   7 июл
Новости партнеров
Загрузка...