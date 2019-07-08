Вчера в Греции состоялись внеочередные парламентские выборы, фото: Prospect

https://racurs.ua/n124035-na-parlamentskih-vyborah-v-grecii-oppoziciya-oderjala-ubeditelnuu-pobedu.html

Ракурс

Подсчет 94% голосов показывает, что «Новая демократия» набирает почти 40% голосов, в то время как правящая коалиция радикальных левых сил СИРИЗА во главе с действующим премьер-министром Алексисом Ципрасом — лишь 31,5%, сообщает агентство Reuters.

Loading...

Греческая избирательная система предполагает, что партия, которая получает большинство голосов на выборах, получает в качестве бонуса 50 дополнительных мандатов, чтобы упростить формирование правительства.

Таким образом «Новая демократия» может рассчитывать на абсолютное большинство в новом парламенте — 158 из 300 мест.

Мицотакис заявил в телевизионном обращении, что результаты выборов дали ему сильный и очевидный мандат на изменения в Греции. Он, в частности, пообещал, что постарается уменьшить налоги и увеличить инвестиции в экономику страны.

Комментируя результаты выборов, Ципрас заявил, что уважает волю греческого народа.

С высоко поднятой головой, мы принимаем приговор народа. Чтобы привести Грецию туда, где она находится сегодня, нам пришлось принимать трудные решения, — заявил Ципрас журналистам.

Ципрас пришел к власти в 2015 году, когда Греция находилась на пике финансового кризиса. Сначала пообещав противостоять планам более жесткой экономии, он через некоторое время был вынужден изменить свое решение.

По мнению экспертов, основной причиной поражения СИРИЗА на выборах стало состояние греческой экономики.

За последние 4,5 года люди не видели улучшения, наоборот, были сокращения зарплат и пенсий, — прокомментировал результаты выборов аналитик Теодор Кулумбис.

Напомним, осенью 2016 года Ципрас заявил о намерениях требовать от Германии компенсацию за преступления времен Второй мировой войны.