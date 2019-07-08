Вчора в Греції відбулися позачергові парламентські вибори, фото: Prospect

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Підрахунок 94% голосів показує, що «Нова демократія» набирає майже 40% голосів, в той час як правляча коаліція радикальних лівих сил СІРІЗА на чолі з чинним прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом — лише 31,5%, повідомляє агентство Reuters.

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Грецька виборча система передбачає, що партія, яка здобуває найбільше голосів, отримує як бонус 50 додаткових мандатів, щоб спростити формування уряду.

Таким чином «Нова демократія» може розраховувати на абсолютну більшість в новому парламенті — 158 з 300 місць.

Міцотакіс заявив у телевізійному зверненні, що результати виборів дали йому сильний і очевидний мандат на зміни в Греції. Він, зокрема, пообіцяв, що намагатиметься зменшити податки та збільшити інвестиції в економіку країни.

Коментуючи результати виборів, Ціпрас заявив, що поважає волю грецького народу.

З високо піднятою головою, ми приймаємо вирок народу. Щоб привести Грецію туди, де вона перебуває сьогодні, нам довелося ухвалювати важкі рішення, — заявив Ціпрас журналістам.

Ціпрас прийшов до влади у 2015 році, коли Греція перебувала на піку фінансової кризи. Спочатку пообіцявши протистояти планам більш жорсткої економії, він через деякий час був змушений змінити своє рішення.

На думку експертів, основною причиною поразки СИРІЗА на виборах став стан грецької економіки.

За останні 4,5 роки люди не бачили поліпшення, навпаки, були скорочення зарплат і пенсій, — прокоментував результати виборів аналітик Теодор Кулумбіс.

Нагадаємо, восени 2016 року Ціпрас заявив про наміри вимагати в Німеччини компенсацію за злочини часів Другої світової війни.