Расходы на телерекламу политических партий обнародовало движение «Честно». Фото: UAinfo

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Кто и сколько потратил на телерекламу в рамках парламентской компании стало известно. С 21 апреля по 7 июля партии и политики потратили всего около 307 млн ​​грн на рекламу. Отметим, что избирательная кампания официально стартовала в конце мая.

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Лидерами политической рекламы на телевидении стали «Радикальная партия», «Украинская стратегия Гройсмана» и «Европейская солидарность». Руководители политических сил также являются лидерами по затратам на рекламу. Об этом сообщает движение «Честно».

Среди мажоритарщиков больше всех потратил Владимир Карплюк (округ № 95), который заказал рекламу на 9 млн грн.

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в целом потратила на рекламу 42,9 млн грн (23,2 млн грн до регистрации в ЦИК), а «Украинская стратегия Гройсмана» 44,7 млн грн (19,4 млн грн до регистрации в ЦИК).

Отметим, что ст. 70 закона «О выборах народных депутатов Украины» утверждает, что агитация начинается на следующий день после регистрации в Центризбиркоме. Однако, так как в законе нет термина «досрочная агитация», то за это нарушение кандидаты и партии ответственность не несут.

До регистрации в ЦИК агитацию начали 7 политических партий: «Европейская солидарность», «Оппозиционный блок», «Голос», «Украинская стратегия Гройсмана», «Гражданская позиция», «Самопомощь» и «Радикальная партия Олега Ляшко».

Партии-фавориты избирателей «Слуга народа» (19,9 млн грн), «Батькивщина» (17 млн ​​грн) и «Сила и честь» (18,9 млн грн) начали свою агитацию только после регистрации.

Как ранее сообщалось, согласно новому соцопросу, президентская партия «Слуга народа» укрепила свои позиции.