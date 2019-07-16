Витрати на телерекламу політичних партій оприлюднив рух «Чесно». Фото: UAinfo

https://racurs.ua/ua/n124348-vytraty-na-telereklamu-politychnyh-partiy-opryludnyv-ruh-chesno-infografika.html

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Хто та скільки витратив на телерекламу в рамках парламентської компанії стало відомо. З 21 квітня по 7 липня партії та політики витратили загалом близько 307 млн грн на рекламу. Зазначимо, що виборча компанія офіційно стартувала наприкінці травня.

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Лідерами політичної реклами на телебаченні стали: «Радикальна партія», «Українська стратегія Гройсмана» та «Європейська солідарність». Очільники політичних сил також є лідерами за витратами на рекламу. Про це повідомляє рух «Чесно».

Серед мажоритарників найбільше витратив Володимир Карплюк (округ № 95), який замовив рекламу на 9 млн грн.

Партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» загалом витратила на рекламу 42,9 млн грн (23,2 млн грн до реєстрації у ЦВК), а «Українська стратегія Гройсмана» 44,7 млн грн (19,4 млн грн до реєстрації у ЦВК).

Зазначимо, що ст. 70 закону «Про вибори народних депутатів України» стверджує, що агітація починається на наступний день після реєстрації у Центрвиборчкомі. Однак, так як у законі немає терміну «Дочасна агітація», то за це порушення кандидати та партії відповідальність не несуть.

До реєстрації у ЦВК агітацію почали 7 політичних партій: «Європейська солідарність», «Опозиційний блок», «Голос», «Українська стратегія Гройсмана», «Громадянська позиція», «Самопоміч» та «Радикальна партія Олега Ляшка».

Партії-фаворити виборців «Слуга народу» (19,9 млн грн), «Батьківщина» (17 млн грн) та «Сила та честь» (18,9 млн грн) почали свою агітацію тільки після реєстрації.

Як раніше повідомлялося, за новим соцопитуванням президентська партія «Слуга народу» укріпила свої позиції.