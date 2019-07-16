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ГБР расследует хищение бюджетных денег должностными лицами «Укрспецэкспорта». Фото: Телеканал 24

ГБР расследует присвоение 10 млн грн должностными лицами «Укрспецэкспорта»

16 июл 2019, 19:34
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Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного присвоения денег отдельными должностными лицами ГК «Укрспецэкспорт».

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Правоохранители установили, что служащие этой компании находились в сговоре и разворовывали средства госпредприятия путем их перечисления на счета обществ «Фишер Клаб» и «Фишер Клаб 2017». Деньги переводили на счета за фиктивно оказанные услуги по питанию представителей иностранных делегаций. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, на основании поддельных документов госконцерна в 2018—2019 годах на счета ООО «Фишер Клаб» и ООО «Фишер Клаб 2017» перечислили около 10 млн грн, — отметили в Бюро.

Правоохранители уже провели обыски по месту работы и жительства служебных лиц Государственной компании и в ресторане «Фишер». Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Государственное бюро расследований заинтересовалось коррупцией в Министерстве обороны Украины. ГБР обнародовало аудиозапись фрагментов разговоров должностных лиц ведомства, которые нанесли государству убытков на 100 млн грн в результате закупки некачественных бронежилетов.

Источник: Ракурс


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