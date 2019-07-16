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ДБР розслідує розкрадання бюджетних грошей посадовцями «Укрспецекспорту». Фото: Телеканал 24

ДБР розслідує привласнення 10 млн грн посадовцями «Укрспецекспорту»

16 лип 2019, 19:34
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Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування в кримінальному провадження за фактом можливого привласнення грошей окремими службовими особами ДК «Укрспецекспорт».

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Правоохоронці встановили, що службовці цієї компанії перебували у змові й розкрадали кошти держпідприємства шляхом їх перерахування на рахунки товариств «Фішер Клаб» та «Фішер Клаб 2017». Гроші переказували на рахунки за фіктивно надані послуги з харчування представників іноземних делегацій. Про це 16 липня повідомила прес-служба ДБР.

За попередніми даними, на підставі підроблених документів держконцерну у 2018−2019 роках на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховано приблизно 10 млн грн, — зазначили в Бюро.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем роботи та проживання службових осіб Державної компанії та в ресторані «Фішер». Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадження за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань зацікавилося корупцією в Міністерстві оборони України. ДБР оприлюднило аудіозапис фрагментів розмов посадовців відомства, які завдали державі збитків на 100 млн грн унаслідок закупівлі неякісних бронежилетів.

Джерело: Ракурс


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