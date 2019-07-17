Зеленский за три дня до выборов предложил отсрочить штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах. Фото: "Телеканал 24"

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект, который бы отсрочил применение штрафных санкций в отношении владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

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Таким образом, президент просит парламент 18 июля на 90 дней отложить штрафы для тех водителей, которые в установленный срок не успеют растаможить авто на так называемых «евробляхах». Об этом сегодня, 17 июля, на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

По мнению Зеленского, за это время в парламенте и правительстве будут предложены механизмы по урегулированию данного вопроса.

Как отметил Рябошапка, к президенту во время одной из его региональных поездок обращалось огромное количество людей с просьбой отсрочить применение штрафных санкций. Данный законопроект, зарегистрированный в парламенте, включен в пакет документов, которые в Верховной Раде должны рассмотреть до проведения внеочередных выборов.

Штрафные санкции для владельцев авто на еврономерах должны были вступить в силу еще 22 мая текущего года. Водители несколько раз выходили на митинг под Верховную Раду, после чего парламентом был принят закон об отсрочке штрафов на 90 дней.

Напомним, что сегодня президент Украины подал в Верховную Раду три неотложных законопроекта с просьбой к парламенту собраться 18 июля на внеочередное заседание. Реакция спикера Андрея Парубия по этому предложению пока неизвестна.