Зеленський за три дні до виборів запропонував відстрочити штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/ua/n124408-zelenskyy-za-try-dni-do-vyboriv-zaproponuvav-vidstrochyty-shtrafy-za-nerozmytneni-avto-na.html

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти законопроект, який би відстрочив застосування штрафних санкцій щодо власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

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Таким чином, президент просить парламент 18 липня на 90 днів відкласти штрафи для тих водіїв, які в установлений строк не встигнуть розмитнити авто на так званих «євробляхах». Про це сьогодні, 17 липня, на брифінгу у Києві повідомив заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка.

На думку Зеленського, за цей час у парламенті й уряді будуть запропоновані механізми щодо врегулювання цього питання.

Як зазначив Рябошапка, до президента під час однієї з його регіональних поїздок зверталася величезна кількість людей із проханням відстрочити застосування штрафних санкцій. Даний законопроект, зареєстрований у парламенті, включений в пакет документів, які у Верховній Раді повинні розглянути до проведення позачергових виборів.

Штрафні санкції для власників авто на єврономерах повинні були вступити в силу ще 22 травня поточного року. Водії кілька разів виходили на мітинги під Верховну Раду, після чого парламент прийняв закон про відстрочку штрафів на 90 днів. До 24 травня 2019 року водії могли розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників повинні були б або штрафувати на 170 тис грн, або конфісковувати транспортні засоби.

Нагадаємо, що сьогодні президент України подав до Верховної Ради три невідкладних законопроекти із проханням до парламенту зібратися 18 липня на позачергове засідання. Реакція спікера Андрія Парубія щодо цієї пропозиції наразі невідома.