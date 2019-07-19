В ГПУ подозревают одного из кандидатов в нардепы в хищении госимущества. Фото: Рубрика

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Ракурс

Генпрокуратура Украины подготовила подозрение экс-мэру Ирпеня, кандидату в депутаты Верховной Рады Владимиру Карплюку.

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Бывшего городского голову пригласили в ГПУ на 19 июля, чтобы вручить подозрение. Против Карплюка открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на собственной странице в Facebook.

Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и иных процессуальных действиях приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк, — говорится в сообщении.

Бывший мэр Ирпеня уверен, что информация о подозрении ложная, поскольку она не подтверждена на сайте ГПУ. На собственной странице в Facebook он отметил, что считает произошедшее провокацией со стороны политических оппонентов.

Напомним, полиция подозревает мэра Василькова Владимира Сабадаша в подкупе избирателей государственными деньгами. Весной Генпрокуратура по данному факту сообщила чиновнику о подозрении.