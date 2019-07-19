У ГПУ підозрюють одного із кандидатів у нардепи в розкраданні держмайна. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n124468-genprokuratura-pidgotuvala-pidozru-kandydatu-u-narodni-deputaty-dokument.html

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Генпрокуратура України підготувала підозру екс-меру Ірпеня, кандидату у депутати Верховної Ради Володимиру Карплюку.

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Колишнього міського голову запросили до ГПУ на 19 липня, щоб вручити підозру. Проти Карплюка відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Про це сьогодні повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк, — йдеться у повідомленні.

Колишній мер Ірпеня впевнений, що інформація про підозру неправдива, оскільки вона не підтверджена на сайті ГПУ. На власній сторінці у Faceboo kвін зазначив, що вважає цю подію провокацією з боку політичних опонентів.

Нагадаємо, поліція підозрює мера Василькова Володимира Сабадаша у підкупі виборців державними грошима. Навесні Генпрокуратура за цим фактом повідомила чиновнику про підозру.