Парламентские выборы: избирательные участки в Украине закрылись. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124568-parlamentskie-vybory-izbiratelnye-uchastki-v-ukraine-zakrylis.html

Ракурс

Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Украине официально закрылись.

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Предварительные результаты по экзит-полам были обнародованы после 20.00. Официальные результаты выборов в Верховную Раду в Украине будут объявлены Центральной избирательной комиссией позже.

Между тем голосования на избирательных участках продолжается. Заграничный округ насчитывает 102 пункта для голосования. Последний из них (в Сан-Франциско) закроется только в 6:00 утра 22 июля по киевскому времени.

Эти выборы в парламент проходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Для голосования было создано 199 избирательных округов и 29 тыс. 783 избирательных участка на одномандатных избирательных округах. По партийным спискам было выдвинуто 2 тыс. 746 кандидатов в нардепы.

Как ранее сообщал «Ракурс», стали известны результаты экзит-пола. Партия «Слуга народа» значительно опередила ближайших конкурентов, однако не смогла получить более 50% голосов избирателей.