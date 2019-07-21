Парламентські вибори: виборчі дільниці в Україні закрилися. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124568-parlamentski-vybory-vyborchi-dilnyci-v-ukrayini-zakrylysya.html

Ракурс

Виборчі дільниці для голосування на дострокових парламентських виборах в Україні офіційно закрилися.

Loading...

Виборчі дільниці для голосування на дострокових парламентських виборах в Україні офіційно закрилися.

Попередні результати за екзит-полами було оприлюднено після 20.00. Офіційні результати виборів до Верховної Ради в Україні будуть оголошені Центральною виборчою комісією пізніше.

Тим часом голосування на закордонних виборчих дільницях продовжується. Закордонний округ налічує 102 пункти для голосування. Останній з них (у Сан-Франциско) закриється лише о 6 годині ранку 22 липня за київським часом.

Ці вибори до парламенту проходять за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Для голосування було створено 199 виборчих округів та 29 тис. 783 виборчі дільниці на одномандатних виборчих округах. За партійними списками було висунуто 2 тис. 746 кандидатів у нардепи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», стали відомі результати екзит-полу. Партія «Слуга народу» значно випередила найближчих конкурентів, однак не змогла отримати понад 50% голосів виборців.