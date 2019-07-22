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Потери на Донбассе: опубликованы фото погибших в день выборов бойцов ВСУ. Фото: rbc.ua

Потери на Донбассе: опубликованы фото погибших в день выборов бойцов ВСУ

22 июл 2019, 13:05
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На Донбассе подорвалась группа бойцов Вооруженных сил Украины, в результате чего два из них погибли. Произошло это близ Счастья на Луганщине в день парламентских выборов и в первые сутки очередного «режима тишины», 21 июля, а сегодня штаб операции Объединенных сил обнародовал их фото и имена.

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, которое заложила вражеская диверсионно-разведывательная группа, оборвалась жизнь солдат воздушно-десантной бригады ВСУ Семена Румигина и Никиты Скитченко.

Потери на Донбассе: опубликованы фото погибших в день выборов бойцов ВСУ. Источник: штаб ООС

Потери на Донбассе: опубликованы фото погибших в день выборов бойцов ВСУ. Источник: штаб ООС

Командование ООС выразило соболезнования родным и близким погибших военных.

Напомним, подрыв группы украинских военных произошел близ Счастья во время выдвижения на наблюдательный пост опорного пункта. Два бойца погибли мгновенно, еще два сейчас находятся в больнице.

Договоренность о так называемом «режиме тишины» в очередной раз была достигнута в Трехсторонней контактной группе в Минске. Прекращение огня и применения каких-либо боевых средств в зоне военных действий на Донбассе должно было быть прекращено с полуночи 21 июля.

Источник: Ракурс


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