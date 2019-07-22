Втрати на Донбасі: оприлюднено фото загиблих у день виборів бійців ЗСУ. Фото: rbc.ua

https://racurs.ua/ua/n124611-vtraty-na-donbasi-opryludneno-foto-zagyblyh-u-den-vyboriv-biyciv-zsu.html

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На Донбасі підірвалася група бійців Збройних сил України, унаслідок чого двоє з них загинули. Сталося це поблизу Щастя на Луганщині в день парламентських виборів і в першу добу чергового «режиму тиші», 21 липня, а сьогодні штаб операції Об'єднаних сил оприлюднив їхні фото й імена.

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Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, який заклала ворожа диверсійно-розвідувальна група, обірвалося життя солдатів повітряно-десантної бригади ЗСУ Семена Румігіна та Микити Скітченка.

Командування ООС висловило співчуття рідним і близьким загиблих військових.

Нагадаємо, підрив групи українських військових стався поблизу Щастя під час висування на спостережний пост опорного пункту. Двоє бійців загинули миттєво, ще двоє наразі перебувають у лікарні.

Домовленість про так званий «режим тиші» вкотре була досягнута в Тристоронній контактній групі в Мінську. Припинення вогню та застосування будь-яких військових засобів у зоні бойових дій на Донбасі мало бути припинено з опівночі 21 липня.