Ефремова выпустили из-под стражи. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n124630-efremova-vypustili-iz-pod-straji.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи экс-нардепа регионала Александра Ефремова.

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Апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Ефремова. Так, меру пресечения в виде содержания под стражей заменили на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в Facebook.

По информации издания The INSIDER Ukraine, на Евремова возложили ряд обязанностей. Экс-нардепу запретили отлучаться из Киева, он должен носить электронный браслет, который будет контролировать его передвижения, должен воздержаться от общения со свидетелями и обязан прибывать в суд по первому требованию.

Отметим, что 19 июня Старобельский райсуд Луганской области принял решение о продлении срока содержания под стражей Евремова, однако защитники экс-нардепа подали жалобу. Рассмотрение перенесли в Киев.

Евремов находился в суде путем видеосвязи из Старобельска. Адвокаты экс-нардепа настаивали на отмене меры пресечения. Политик заявил, что против него нет доказательств, а сам он не знает в чем заключается его вина.

Как известно, в 2016 году бывшего главу фракции «Партия регионов» Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины. Его взяли под стражу 1 августа 2016 года, а 19 июля этого года ему продлили меру пресечения до 17 августа.

Как ранее сообщал «Ракурс», Ефремова включили в первую десятку избирательного списка «Оппозиционного блока».