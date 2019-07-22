Єфремова випустили з-під варти. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n124630-iefremova-vypustyly-z-pid-varty.html

Ракурс

Київський апеляційний суд випустив з-під варти екс-нардепа регіонала Олександра Єфремова.

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Апеляційний суд частково задовільнив клопотання адвокатів Єфремова. Так, запобіжний захід у виді тримання під вартою замінили на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомила координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у Facebook.

За інформацією видання The INSIDER Ukraine, на Євремова поклали низку обов’язків. Екс-нардепу заборонили відлучатися з Києва, він має носити електронний браслет, який контролюватиме його пересування, має утриматися від спілкування зі свідками та зобов’язаний прибувати до суду за першою вимогою.

Зазначимо, що 19 червня Старобільський райсуд Луганської області ухвалив продовження строку тримання під вартою Євремова, однак захисники екс-нардепа подали скаргу. Її розгляд перенесли у Київ.

Євремов перебував у суді шляхом відеозв’язку із Старобільська. Адвокати екс-нардепа наполягали на скасуванні запобіжного заходу. Політик заявив що проти нього немає доказів, а сам він не знає у чому полягає його провина.

Як відомо, в 2016 році колишнього главу фракції «Партія регіонів» Єфремова затримали за підозрою в посяганні на недоторканність і територіальну цілісність України. Його взяли під варту 1 серпня 2016 року, а 19 липня цього року йому продовжили запобіжний захід до 17 серпня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Єфремова включили до першої десятки виборчого списку «Опозиційного блоку».