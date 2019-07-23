Украинцам в РФ упростили процедуру получения вида на жительство. Фото: Dp.ru

https://racurs.ua/n124668-ukraincam-v-rf-uprostili-proceduru-polucheniya-vida-na-jitelstvo.html

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Госдума РФ упростила процедуру получения вида на жительство и разрешения на временное пребывание в России некоторым категориям иностранных граждан.

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Данный закон российское правительство на пленарном заседании приняло в третьем, окончательном чтении. Согласно тексту документа, Госдумой вводится возможность получения бессрочного вида на жительство в России. Перед тем он выдавался исключительно на пять лет, и его было необходимо продлевать. Соответствующая информация размещена на официальном портале Государственной думы РФ.

Кроме того, законом предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России до четырех месяцев. Сейчас же данный срок составляет шесть месяцев.

Нововведения в законе также коснутся лиц, родившихся на территории России, состоявших в браке с гражданином РФ, являющихся участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, а также беженцев из Украины. Для них появится возможность получить разрешение на временное проживание без учета правительственных квот.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, для лиц, связанных с Россией своими корнями и свободно говорящих на русском языке, имеющих родственников и получивших образование на территории РФ, а также тех, кто «готов работать на благо России», документы для проживания будут оформляться в максимально короткие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут принять решение о выдаче паспортов жителям непризнанного Приднестровья (Молдавия). Данные изменения в российское законодательство вносились на предложения от жителей Приднестровья.