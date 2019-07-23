Українцям у РФ спростили процедуру отримання посвідки на проживання. Фото: Dp.ru

https://racurs.ua/ua/n124668-ukrayincyam-u-rf-sprostyly-proceduru-otrymannya-posvidky-na-projyvannya.html

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Держдума РФ спростила процедуру отримання посвідки на проживання і дозволу на тимчасове перебування у Росії деяким категоріям іноземних громадян.

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Даний закон російський уряд на пленарному засіданні прийняв у третьому, остаточному читанні. Згідно з текстом документа, Держдумою вводиться можливість отримання безстрокового дозволу на проживання у Росії. Перед тим він видавався виключно на п’ять років, і його було необхідно продовжувати. Відповідна інформація розміщена на офіційному порталі Державної думи РФ.

Крім того, законом пропонується скоротити терміни розгляду заяв про видачу дозволу на тимчасове проживання у Росії до чотирьох місяців. Зараз же цей термін становить шість місяців.

Нововведення в законі також торкнуться осіб, які народилися на території Росії, які перебували в шлюбі з громадянином РФ, які є учасниками держпрограми із добровільного переселення співвітчизників, а також біженців з України. Для них з’явиться можливість отримати дозвіл на тимчасове проживання без урахування урядових квот.

За словами голови Держдуми РФ В’ячеслава Володіна, для осіб, що пов’язані із Росією своїм корінням і вільно розмовляють російською мовою, що мають родичів і здобули освіту на території РФ, а також тих, хто «готовий працювати на благо Росії», документи для проживання оформлятимуться у максимально короткі терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії можуть прийняти рішення про видачу паспортів жителям невизнаного Придністров’я (Молдова). Дані зміни у російське законодавство вносилися на пропозиції від жителів Придністров’я.