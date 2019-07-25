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Изобретение позволит уменьшить количество смертельных случаев в результате передозировки наркотиками
Устройство для автоматического ввода противоядия при передозировке создают американские ученые (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n124776-ustroystvo-dlya-avtomaticheskogo-vvoda-protivoyadiya-pri-peredozirovke-sozdaut-amerikanskie.htmlРакурс
Потребители опиоидных наркотиков, как правило, одиноки и недееспособны во время передозировки.
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Исследователи Университета Пердью (штат Индиана) разрабатывают устройство, которое бы автоматически обнаруживало передозировку и доставляло налоксон — препарат, который применяется для устранения смертельных последствий, сообщает пресс-служба этого вуза.
Противоядие всегда будет с вами, — отмечают исследователи. — Устройство не будет требовать от вас распознавания признаков передозировки или необходимости инъекции налоксона, однако сможет поддерживать вас достаточно долго, чтобы успели прибыть экстренные службы.
Передозировка случается, когда опиоиды связываются с рецепторами в мозге, которые регулируют дыхание, вызывая у людей гиповентиляцию и смерть.
Новое устройство можно будет носить с собой. Оно предназначено для выявления моментов, когда частота дыхания человека уменьшается до определенного уровня — с помощью сигналов электрокардиографии (ЭКГ), после чего будет осуществляться введение налоксона, блокирующего опиоид от связи с рецепторами мозга.
Ожидается, что ношение этого устройства будет подобно ношению инсулиновой помпы.
Введение налоксона устройством позволит выиграть дополнительный час времени для медицинских служб, чтобы доставить пациента с передозировкой в больницу.
Несмотря на то, что это устройство еще не работает автоматически, эксперименты показали, что новое изобретение успешно выявляет низкую частоту дыхания по сигналам ЭКГ и доставляет налоксон.
Ученые также работают над уменьшением устройства для его ношение не доставляло неудобств. Возможно, в финальном варианте устройства капсулу с налоксоном будут зашивать под кожу.
Также ученые планируют оборудовать устройство системой связи, которая будет автоматически оповещать о передозировке службы скорой помощи.
Возможно, эта технология также позволит доставить другие препараты, кроме налоксона.
Людям с аллергией сразу требуется введение эпинефрина. Эта установка может устранить потребность носить с собой эпинефриновый автоинжектор, — отмечают исследователи.
Напомним, в прошлом году в ООН заявили, что по крайней мере 275 млн человек в мире хотя бы раз в жизни употребляли наркотики.
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