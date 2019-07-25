Винахід дозволить зменшити кількість смертельних випадків внаслідок передозування наркотиками

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Споживачі опіоїдних наркотиків, як правило, самотні та недієздатні під час передозування.

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Дослідники Університету Пердю (штат Індіана) розробляють пристрій, який би автоматично виявляв передозування та доставляв налоксон — препарат, який застосовується для усування смертельних наслідків, повідомляє прес-служба цього вишу.

Протиотрута завжди буде з вами, — зазначають дослідники. — Пристрій не вимагатиме від вас розпізнавання ознак передозування чи необхідності ін'єкції налоксону, проте зможе підтримувати вас досить довго, щоб встигли прибути екстрені служби.

Передозування трапляється, коли опіоїди зв’язуються з рецепторами в мозку, які регулюють дихання, викликаючи в людей гіповентиляцію та смерть.

Новий пристрій можна буде носити з собою. Він призначений для виявлення моментів, коли частота дихання людини зменшується до певного рівня — за допомогою сигналів електрокардіографії (ЕКГ), після чого здійснюватиметься введення налоксону, який блокує опіоїд від зв’язку з рецепторами мозку.

Очікується, що носіння цього пристрою буде подібним до носіння інсулінової помпи.

Введення налоксону пристроєм дасть змоги виграти додаткову годину часу для медичних служб, щоб доставити пацієнта з передозуванням до лікарні.

Попри те, що цей пристрій ще не працює автоматично, експерименти показали, що новий винахід успішно виявляє низьку частоту дихання за сигналами ЕКГ та доставляє налоксон.

Вчені також працюють над зменшенням пристрою, щоб його носіння не доставляло незручностей. Можливо, у фінальному варіанті пристрою капсулу з налоксоном зашиватимуть під шкіру.

Також учені планують обладнати свій пристрій системою зв’язку, яка автоматично оповіщатиме про передозування служби швидкої допомоги.

Можливо, ця технологія також дозволить доставити інші препарати, крім налоксону.

Людям з алергією відразу потрібне введення епінефрину. Ця установка може усунути потребу носити з собою епінефриновий автоінжектор, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік в ООН заявили, що принаймні 275 млн осіб у світі хоча б раз у житті вживали наркотики.