Украинские пилоты в Африке. Фото: Минобороны

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Ракурс

Украинские летчики совершили посадку вертолета Ми-8 на кратер вулкана Ньямлагира, что является самым активным в Африке.

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Экипаж вертолета, летчик-первого класса Иван Шоломий и летчик-снайпер Владимир Прокопенко, доставили на вулкан группу вулканологов. Высота Ньямлагира достигает 3 км. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Полет был запланирован на утро, а в эту пору воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго были довольно нестабильны, наблюдалась довольно серьезная турбулентность. Пилоты столкнулись с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/час. Экипажу пришлось приложить все свои усилия, чтобы посадить вертолет на поверхность кратера.

После высадки ученых, Ми-8 вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Впоследствии экипаж забрал ученых.

Напомним, летом 2018 года в Демократической Республике Конго боевики группировки ADF совершили вооруженное нападение на военную базу миссии ООН в аэропорту Мавиви, что за девять километров от города Бени. В ответ боевые вертолеты Ми-24 украинского контингента нанесли удары по лагерям повстанцев, которые находились в гористой местности.