Українські пілоти в Африці. Фото: Міноборони

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Українські льотчики здійснили посадку вертольота Мі-8 на кратер вулкана Ньямлагіра, що є найактивнішим у Африці.

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Екіпаж вертольоту, льотчик-першого класу Іван Шоломій та льотчик-снайпер Володимир Прокопенко, доставили на вулкан групу вулканологів. Висота Ньямлагіра сягає 3 км. Про це 29 липня повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Політ був запланований на ранок, а в цю пору повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго були досить нестабільні, спостерігалася доволі серйозна турбулентність. Пілоти стикнулися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год. Екіпажу довелося докласти всі свої зусилля, щоб посадити вертоліт на поверхню кратеру.

Після висадки науковців, Мі-8 повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Згодом екіпаж забрав науковців.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Демократичній Республіці Конго бойовики угрупування ADF скоїли збройний напад на військову базу місії ООН в аеропорту Мавіві, що за дев’ять кілометрів від міста Бені. У відповідь бойові вертольоти Мі24 українського контингенту нанесли удари по таборах повстанців, які знаходились в гористій місцевості.