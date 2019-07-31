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Аэропорт в Черкассах начнет работать до 1 декабря - директор отчитался Зеленскому. Фото: "Інфоміст"

Аэропорт в Черкассах начнет работать до 1 декабря — директор отчитался Зеленскому

31 июл 2019, 16:15
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Аэропорт в Черкассах, где в 2018 году начали капитально ремонтировать взлетно-посадочную полосу, сдадут в эксплуатацию до 1 декабря 2019 года. По крайней мере, директор аэропорта Иван Далибожак заверил в этом президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего туда с рабочим визитом.

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Черкасский аэропорт Зеленский осмотрел в рамках рабочей поездки в Черкасскую область. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Далибожака, стоимость капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 128 млн грн. В середине июля строительная готовность этого объекта была в пределах 43%. Кроме этого, готова проектная документация на ремонт перрона и рулежной дорожки.

На то, чтобы полностью завершить комплекс ремонтных работ, уйдет два года и около 750 млн грн. Однако, по словам местных чиновников, строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

Помочь с завершением строительства аэропорта в Черкассах могли бы представители бизнеса, но они ждут, когда сформируется новое правительство. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в аэропорту Одессы частная фирма вела несанкционированное наблюдение, прокуратура выявила более 50 «жучков».

Источник: Ракурс


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