Аеропорт у Черкасах запрацює до 1 грудня — директор відзвітував Зеленському. Фото: "Інфоміст"

https://racurs.ua/ua/n124996-aeroport-u-cherkasah-zapracuie-do-1-grudnya-dyrektor-vidzvituvav-zelenskomu.html

Ракурс

Аеропорт у Черкасах, де в 2018 році почали капітально ремонтувати злітно-посадкову смугу, здадуть в експлуатацію до 1 грудня 2019 року. Принаймні директор аеропорту Іван Далібожак запевнив у цьому президента України Володимира Зеленського, який прибув туди з робочим візитом.

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Черкаський аеропорт Зеленський оглянув у рамках робочої поїздки в Черкаську область. Про це сьогодні повідомила прес-служба Офісу президента.

За словами Далібожака, вартість капітального ремонту злітно-посадкової смуги аеропорту становить 128 млн грн. У середині липня будівельна готовність цього об'єкту була в межах 43%. Крім цього, готова проектна документація на ремонт перону і рульової доріжки.

На те, щоб повністю завершити комплекс ремонтних робіт, піде два роки і близько 750 млн грн. Однак, за словами місцевих чиновників, будівництво можна розбити на черги і паралельно запустити авіасполучення.

Допомогти із завершенням будівництва аеропорту в Черкасах могли би представники бізнесу, але вони чекають, коли сформується новий уряд. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в аеропорту Одеси приватна фірма вела несанкціоноване спостереження, прокуратура виявила понад 50 «жучків».