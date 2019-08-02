Госбюджет-2020 могут принять в октябре. Фото: ПравдаТУТ media group

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Государственный бюджет на 2020 год новый состав Верховной Рады может принять уже осенью этого года.

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Народные избранники не будут рассматривать законопроект о государственном бюджете во время рождественских праздников, а постараются принять его раньше — в октябре или ноябре. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Кто вам сказал, что бюджет рассматривают зимой? Это при прошлой власти так было! Насколько я понимаю, министр финансов уже подготовил бюджетную декларацию на 2020−2022 годы, которая будет отображать все основные макропоказатели: доходы, расходы, инфляцию, все там будет отражено уже — и на основе этой бюджетной декларации будет легче спроектировать бюджет, — уверена политик.

Депутат также рассказала об обучении, которое проходит в Трускавце для молодых депутатов от «Слуги народа». По ее словам, сейчас все избранники изучают регламент украинского парламента, информацию о комитетах, Конституцию Украины.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год Верховная Рада приняла под утро, 23 ноября. В бессонную ночь нардепы доработали доходную часть бюджета на 12 млрд грн и специальный фонд на 18 млрд грн. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 5 декабря подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2019 год».