Держбюджет-2020 можуть ухвалити у жовтні. Фото: ПравдаТУТ media group

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Ракурс

Державний бюджет на 2020 рік новий склад Верховної Ради може ухвалити вже восени цього року.

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Народні обранці не розглядатимуть законопроект про державний бюджет під час різдвяних свят, а намагатимуться ухвалити його раніше — у жовтні або листопаді. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила депутат від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Хто вам сказав, що бюджет розглядають взимку? Це у минулої влади так було! Наскільки я розумію, міністр фінансів уже підготував бюджетну декларацію на 2020−2022 роки, яка буде відображати всі основні макропоказники: доходи, видатки, інфляцію, все там буде відображено уже — і на основі цієї бюджетної декларації буде легше спроектувати бюджет, — впевнена політик.

Депутат також розповіла про навчання, яке проходить у Трускавці для молодих депутатів від «Слуги народу». За її словами, наразі всі обранці вивчають регламент українського парламенту, інформацію про комітети, Конституцію України.

Нагадаємо, державний бюджет на 2019 рік Верховна Рада ухвалила під ранок, 23 листопада. У безсонну ніч нардепи доопрацювали доходну частина бюджету на 12 млрд грн та спеціальний фонд на 18 млрд грн. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій 5 грудня підписав закон «Про державний бюджет України на 2019 рік».