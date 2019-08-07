Умер один из лучших юристов Украины Василий Кисиль. Фото: YouTube

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Ракурс

Василий Кисиль, легендарный украинский юрист, умер после тяжелой болезни.

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О смерти юриста сообщила сегодня юридическая фирма Vasil Kisil & Partners, которой Кисиль руководил более 15 лет. Он создал это объединение совместно со своими учениками, которых взял в партнеры.

Кисиль неоднократно возглавлял списки лучших юристов Украины, был членом Киевской городской коллегии адвокатов, общественного совета при Министерстве юстиции, Нацкомиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права при президенте Украины, Научно-консультационных советов при Верховном суде Украины, Высшем хозяйственном суде и Высшем админсуде, входил в постоянный Третейский суд в Гааге и председательствовал в наблюдательном совете «Украинской правовой фундации».

Также он консультировал профильный комитет Верховной Рады по совершенствованию законодательства в сфере концессий, природных ресурсов, соглашений о разделе продукции и правам иностранных инвесторов.

Кисиль известен не только в профессиональных кругах, но и среди студенчества — он был преподавателем международного частного права в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Также юрист написал множество учебников, монографий и публикаций.

Был награжден орденом «За заслуги» III степени за весомый вклад в развитие высшего образования и подготовку высококвалифицированных кадров.