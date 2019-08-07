Помер один із найкращих юристів України Василь Кисіль. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n125294-pomer-odyn-iz-naykraschyh-urystiv-ukrayiny-vasyl-kysil-foto.html

Ракурс

Василь Кисіль, легендарний український юрист, помер після тяжкої хвороби.

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Про смерть правника повідомила сьогодні юридична фірма Vasil Kisil & Partners, якою Кисіль керував понад 15 років. Він створив це обєднання спільно зі своїми учнями, яких взяв у партнери.

Кисіль неодноразово очолював списки найкращих юристів України, був членом Київської міської колегії адвокатів, громадської ради при Міністерстві юстиції, Нацкомісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при президенті України, Науково-консультаційних рад при Верховному суді України, Вищому господарському суді та Вищому адмінсуді, входив до постійного Третейського суду в Гаазі та головував у наглядовій раді «Української правничої фундації».

Також він консультував профільний комітет Верховної Ради щодо вдосконалення законодавства у сфері концесій, природних ресурсів, угод про розподіл продукції та прав іноземних інвесторів.

Кисіль відомий не лише у професійних колах, а й серед студентства — він був викладачем міжнародного приватного права в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Також юрист написав значну кількість підручників, монографій і публікацій.

Був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий внесок у розбудову вищої освіти і підготовку висококваліфікованих кадрів.