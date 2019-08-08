Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДНР и ЛНР объединили железные дороги и назначили руководителем нового концерна россиянина, фото — Мир24

ДНР и ЛНР объединили железные дороги и назначили руководителем нового концерна россиянина

8 авг 2019, 14:44
999

Террористические группировки ДНР и ЛНР объединили подконтрольные им железные дороги в так называемый трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Его руководителем стал россиянин, ранее руководивший железными дорогами на Кавказе и в оккупированном Крыму.

Loading...

В так называемый «концерн» вошли «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога», сообщает «Остров» со ссылкой на сепаратистские СМИ.

На брифинге в оккупированном Луганске представитель тамошнего «министерства инфраструктуры и транспорта» Владимир Евдохин заявил, что отныне обе дороги будут иметь единое управление, что позволит оптимизировать перевозки грузов и пассажиров, а также эффективно использовать мощности.

Имущество Луганской и Донецкой железных дорог остается под контролем правительств фейковых ЛНР и ДНР.

Руководить «Железными дорогами Донбасса» будет Василий Назарян, который является гражданином России и долгое время работал на железной дороге в Ростовской области, а также на Кавказе и в оккупированном Россией Крыму.

В частности, с 2016 года Назарян был исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора, а позже и.о. генерального директора Крымской железной дороги. До этого назначения он работал в Северо-Кавказской дирекции управления движением.

Напомним, что в начале августа «Укрзализныця» впервые за пять лет запустила электрички из Мариуполя в «серую зону».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Парубий созывает подготовительную депутатскую группу из народных избранников новой Рады

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий созывает подготовительную депутатскую группу, в которую войдут представители партий, преодолевших проходной барьер в Верховную Раду 8-го созыва

Новости Украины
17:21

Дороги, порты, аэропорты и рост ВВП: что Зеленский пообещал бизнесу

Президент Зеленский заявил в Стамбуле об амбициозных планах своей команды в сфере экономики. Такая уверенность основывается на том, что его команда получила на выборах от граждан полный мандат доверия

Новости Украины
12:48
Новости партнеров
Загрузка...