ДНР та ЛНР об'єднали залізниці і призначили керівником нового концерну росіянина, фото — Мир24

https://racurs.ua/ua/n125326-dnr-ta-lnr-obiednaly-zaliznyci-i-pryznachyly-kerivnykom-novogo-koncernu-rosiyanyna.html

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Терористичні угруповання ДНР і ЛНР об'єднали підконтрольні їм залізниці у так званий транскордонний концерн «Залізниці Донбасу». Його керівником став росіянин, який раніше керував залізницями на Кавказі та в окупованому Криму.

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До так званого «концерну» увійшли «Донецька залізниця» та «Луганська залізниця», повідомляє «Остров» з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

На брифінгу в окупованому Луганську представник тамтешнього «міністерства інфраструктури і транспорту» Володимир Евдохін заявив, що відтепер обидві залізниці матимуть єдине управління, що дозволить оптимізувати перевезення вантажів і пасажирів й ефективно використовувати потужності.

Майно Луганської та Донецької залізниць залишається під контролем урядів фейкових ЛНР і ДНР.

Керуватиме «Залізницею Донбасу» Василь Назарян, який є громадянином Росії і довгий час працював на залізниці у Ростовській області, а також на Кавказі та в окупованому Росією Криму.

Зокрема, з 2016 року Назарян був виконуючим обов’язки першого заступника генерального директора, а пізніше в.о. генерального директора Кримської залізниці. До цього призначення він працював у Північно-Кавказькій дирекції управління рухом.

Нагадаємо, що на початку серпня «Укрзалізниця» вперше за п’ять років запустила електрички з Маріуполя в «сіру зону».