Гражданин РФ готовился осуществить диверсию на аэродроме ВСУ, фото: Ykt.ru

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о задержании на Черкащине гражданина России, который готовился совершать диверсии на территории военного аэродрома Вооруженных сил.

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Задержанный иностранец, который жил на территории этой области, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства, а также осуществлял разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время обысков по месту его проживания правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, специализированную литературу, заметки с химическими формулами и схемы создания взрывчатки.

Также правоохранители обнаружили материалы, которые свидетельствовали, что гражданин РФ собирал материалы об объекте запланированных диверсий.

Досудебное расследование продолжается. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас ему сообщено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. За эти правонарушения ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в июне этого года СБУ сообщала о предотвращении попытки завербованного российскими спецслужбами жителя Харьковщины осуществить диверсию на «Харьковводоканале».