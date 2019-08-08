Громадянин РФ готувався здійснити диверсію на аеродромі ЗСУ, фото: Ykt.Ru

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Служба безпеки України (СБУ) повідомляє про затримання на Черкащині громадянина Росії, котрий готувався здійснити диверсії на території військового аеродрому Збройних сил.

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Затриманий іноземець, який мешкав на території цієї області, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої, а також здійснював розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому, інформує прес-центр СБУ.

Зазначається, що під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже 2 кг хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, спеціалізовану літературу, нотатки з хімічними формулами та схеми створення вибухівки.

Також правоохоронці виявили матеріали, котрі свідчили, що громадянин РФ збирав матеріали про об'єкт запланованих диверсій.

Досудове розслідування триває. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наразі йому повідомлено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. За ці правопорушення йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні цього року СБУ повідомляла про запобігання спробі завербованого російськими спецслужбами жителя Харківщини здійснити диверсію на «Харківводоканалі».