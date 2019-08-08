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Ракурс
Самолет Boeing-738, фото: YouTube

Российский самолет из-за грозы в Польше и Беларуси получил разрешение на полет над Украиной

8 авг 2019, 18:29
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Самолет Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», который направлялся из итальянского города Бари в Москву, вчера получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

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Разрешение было предоставлено в связи необходимостью облететь грозу. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба Украаэроруха.

В ведомстве отмечают, что в этом случае действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, которое предусматривает, что в случаях обхода опасных метеоявлений воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в России, может быть разрешен вход в воздушное пространство нашей страны.

Отмечается, что российский Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15.07 по Гринвичу, вышел — в 15.33

Напомним, недавно британские военные самолеты перехватили российские истребители Су-27Б и бомбардировщик Ту-142 в воздушном пространстве Литвы.

Источник: Ракурс


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