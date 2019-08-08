Російський літак через грозу в Польщі та Білорусі отримав дозвіл на політ над Україною

Літак Boeing-738, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n125338-rosiyskyy-litak-cherez-grozu-v-polschi-ta-bilorusi-otrymav-dozvil-na-polit-nad-ukrayinou.html

Ракурс

Літак Boeing-738 російської авіакомпанії «Глобус», котрий прямував з італійського міста Барі до Москви, вчора отримав від Украероцентру дозвіл на використання повітряного простору України в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

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Дозвіл було надано у зв’язку необхідністю облетіти грозу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Украаероруху.

У відомстві наголошують, що в цьому випадку діяли в межах міжнародних стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та рішення Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, котре передбачає, що у випадках обходу небезпечних метеоявищ повітряним суднам, включаючи ті, що зареєстровані в Росії, може бути дозволено вхід до повітряного простору нашої держави.

Зазначається, що російський Boeing-738 зайшов в український повітряний простір о 15.07 за грінвицьким часом, вийшов — о 15.33

Нагадаємо, нещодавно британські військові літаки перехопили російські винищувачі Су-27Б і бомбардувальник Ту-142 у повітряному просторі Литви.