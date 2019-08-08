Арест тяжелобольному Бекирову продлили до октября. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/n125340-arest-tyajelobolnomu-bekirovu-prodlili-do-oktyabrya.html

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Суд в Крыму сегодня, 8 августа, продлил арест Эдему Бекирову — крымскотатарскому активисту, состояние здоровья которого стабильно тяжелое.

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Решение о продлении срока пребывания под стражей вынес судья Верховного суда Крыма Михаил Соболюк. Уголовное дело в отношении Бекирова было перенаправлено в районный суд Красноперекопска. Об этом сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

Несмотря на то, что Бекировым было написано заявление о намерении начать голодовку, срок заключения тяжелобольного активиста все же был продлен.

Отметим, что по решению Европейского суда по правам человека тяжелобольного Бекирова должны были госпитализировать и предоставить ему необходимую медицинскую помощь от независимого врача. Тем не менее, данные требования не были выполнены.

Напомним, что ранее омбудсмен Денисова обратилась к к представителям международного сообщества с призывом не допустить дальнейшее содержание в месте заключения Бекирова, чтобы спасти ему жизнь.