Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Арешт тяжкохворого Бекірова продовжили до жовтня. Фото: "Інформатор"

Арешт тяжкохворого Бекірова продовжили до жовтня

8 сер 2019, 18:37
999

Суд у Криму сьогодні, 8 серпня, продовжив арешт Едему Бекірову — кримськотатарському активісту, стан здоров’я якого стабільно тяжкий.

Loading...

Рішення про продовження терміну перебування під вартою виніс суддя Верховного суду Криму Михайло Соболюк. Кримінальну справу стосовно Бекірова було перенаправлено до районного суду Красноперекопська. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

Незважаючи на те, що Бекіровимбула написана заява про намір розпочати голодування, термін ув’язнення тяжкохворого активіста все ж був продовжений.

Відзначимо, що за рішенням Європейського суду з прав людини тяжкохворого Бекірова повинні були госпіталізувати і надати йому необхідну медичну допомогу від незалежного лікаря. Проте дані вимоги не були виконані.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Денисова звернулася до представників міжнародної спільноти із закликом не допустити подальше утримання у місці ув’язнення Бекірова, щоб урятувати йому життя.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Кононенко, Войціцька та Зубик: у НАЗК назвали топ-3 нардепів із мільйонними порушеннями у деклараціях (СПИСОК)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило перелік найбільших порушень антикорупційного законодавства, зафіксованих у липні

Новини України
16:05
Новини партнерів
Загрузка...