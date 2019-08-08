Арешт тяжкохворого Бекірова продовжили до жовтня. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n125340-aresht-tyajkohvorogo-bekirova-prodovjyly-do-jovtnya.html

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Суд у Криму сьогодні, 8 серпня, продовжив арешт Едему Бекірову — кримськотатарському активісту, стан здоров’я якого стабільно тяжкий.

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Рішення про продовження терміну перебування під вартою виніс суддя Верховного суду Криму Михайло Соболюк. Кримінальну справу стосовно Бекірова було перенаправлено до районного суду Красноперекопська. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

Незважаючи на те, що Бекіровимбула написана заява про намір розпочати голодування, термін ув’язнення тяжкохворого активіста все ж був продовжений.

Відзначимо, що за рішенням Європейського суду з прав людини тяжкохворого Бекірова повинні були госпіталізувати і надати йому необхідну медичну допомогу від незалежного лікаря. Проте дані вимоги не були виконані.

Нагадаємо, що раніше омбудсмен Денисова звернулася до представників міжнародної спільноти із закликом не допустити подальше утримання у місці ув’язнення Бекірова, щоб урятувати йому життя.