Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Андрей Пасишник, фото: «Украинские новости»

Бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» суд освободил от уголовной ответственности

8 авг 2019, 18:57
999

Соломенский районный суд Киева сегодня освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, которого обвиняли в незаконном воздействии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Loading...

Об этом сообщает агентство «Українскі новини» со ссылкой на адвоката Пасишника Ивана Владинова.

Отмечается, что решение суда принято в связи с истечением сроков давности. Дело против Пасишника также закрыто.

Полный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.

Дело Пасишника суд начал рассматривать в октябре 2017 года. По версии следствия, Пасишник давил на Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора «Нафтогаза» замминистра экономики.

Пасишник эти обвинения отвергает.

Напомним, в феврале 2016 года народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Сергей Лещенко опубликовал скриншот переписки Абромавичуса и Пасишника в Viber.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Кононенко, Войцицкая и Зубик: в НАПК назвали топ-3 нардепов с миллионными нарушениями в декларациях (СПИСОК)

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало перечень крупнейших нарушений антикоррупционного законодательства, зафиксированных в июле

Новости Украины
16:05
Новости партнеров
Загрузка...