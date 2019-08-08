Бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» суд освободил от уголовной ответственности

Андрей Пасишник, фото: «Украинские новости»

https://racurs.ua/n125341-byvshego-ispolnitelnogo-direktora-naftogaza-sud-osvobodil-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti.html

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Соломенский районный суд Киева сегодня освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, которого обвиняли в незаконном воздействии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

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Об этом сообщает агентство «Українскі новини» со ссылкой на адвоката Пасишника Ивана Владинова.

Отмечается, что решение суда принято в связи с истечением сроков давности. Дело против Пасишника также закрыто.

Полный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.

Дело Пасишника суд начал рассматривать в октябре 2017 года. По версии следствия, Пасишник давил на Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора «Нафтогаза» замминистра экономики.

Пасишник эти обвинения отвергает.

Напомним, в феврале 2016 года народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Сергей Лещенко опубликовал скриншот переписки Абромавичуса и Пасишника в Viber.