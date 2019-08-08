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Ракурс
Андрій Пасішник, фото: «Українські новини»

Колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» суд звільнив від кримінальної відповідальності

8 сер 2019, 18:57
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Солом’янський районний суд Києва сьогодні звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, котрого звинувачували в незаконному впливі на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

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Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на адвоката Пасішника Івана Владінова.

Зазначається, що рішення суду ухвалене у зв’язку із закінченням строків давності. Справу проти Пасішника також закрито.

Повний текст судового рішення буде озвучений 14 серпня.

Справу Пасішника суд почав розглядати в жовтні 2017 року. За версією слідства, Пасішник тиснув на Абромавічуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора «Нафтогазу» заступником міністра економіки.

Пасишник ці обвинувачення відкидає.

Нагадаємо, в лютому 2016 року народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Сергій Лещенко опублікував скріншот листування Абромавічуса і Пасішника у Viber.

Джерело: Ракурс


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