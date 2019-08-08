Колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» суд звільнив від кримінальної відповідальності

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Андрій Пасішник, фото: «Українські новини»
Колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» суд звільнив від кримінальної відповідальностіhttps://racurs.ua/ua/n125341-kolyshnogo-vykonavchogo-dyrektora-naftogazu-sud-zvilnyv-vid-kryminalnoyi-vidpovidalnosti.htmlРакурс
Солом’янський районний суд Києва сьогодні звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, котрого звинувачували в незаконному впливі на екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.
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Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на адвоката Пасішника Івана Владінова.
Зазначається, що рішення суду ухвалене у зв’язку із закінченням строків давності. Справу проти Пасішника також закрито.
Повний текст судового рішення буде озвучений 14 серпня.
Справу Пасішника суд почав розглядати в жовтні 2017 року. За версією слідства, Пасішник тиснув на Абромавічуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора «Нафтогазу» заступником міністра економіки.
Пасишник ці обвинувачення відкидає.
Нагадаємо, в лютому 2016 року народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Сергій Лещенко опублікував скріншот листування Абромавічуса і Пасішника у Viber.
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