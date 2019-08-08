Место инцидента, фото: ГБР

https://racurs.ua/n125343-gbr-rassleduet-smertelnoe-dtp-na-lvovschine-s-uchastiem-leytenanta-nacgvardii-foto.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП с участием лейтенанта Национальной гвардии, командира патрульной роты одной из воинских частей, которое произошло 7 августа на участке автодороги «Львов — Пустомыты — Меденичи».

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В результате инцидента был травмирован пешеход, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. Впоследствии от полученных травм он скончался в Пустомытовской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в июле 2018 года на Ровенщине водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время бегства сбил 28-летнего лейтенанта полиции. В результате инцидента пострадавший правоохранитель получил ушиб голени.