Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Место инцидента, фото: ГБР

ГБР расследует смертельное ДТП на Львовщине с участием лейтенанта Нацгвардии (ФОТО)

8 авг 2019, 19:24
999

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП с участием лейтенанта Национальной гвардии, командира патрульной роты одной из воинских частей, которое произошло 7 августа на участке автодороги «Львов — Пустомыты — Меденичи».

Loading...

В результате инцидента был травмирован пешеход, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. Впоследствии от полученных травм он скончался в Пустомытовской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до десяти лет.

Место инцидента фото: ГБР

Место инцидента фото: ГБР

Напомним, в июле 2018 года на Ровенщине водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время бегства сбил 28-летнего лейтенанта полиции. В результате инцидента пострадавший правоохранитель получил ушиб голени.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Кононенко, Войцицкая и Зубик: в НАПК назвали топ-3 нардепов с миллионными нарушениями в декларациях (СПИСОК)

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало перечень крупнейших нарушений антикоррупционного законодательства, зафиксированных в июле

Новости Украины
16:05
Новости партнеров
Загрузка...