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Ракурс
Місце інциденту, фото: ДБР

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині за участі лейтенанта Нацгвардії (ФОТО)

8 сер 2019, 19:24
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Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП за участі лейтенанта Національної гвардії, командира патрульної роти однієї із військових частин, котра сталася 7 серпня на ділянці автодороги «Львів — Пустомити — Меденичі».

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Внаслідок цього інциденту був травмований пішохід, який переходив проїзну частину вулиці поза межами пішохідного переходу. Згодом від отриманих травм він помер у Пустомитівській центральній районній лікарні, повідомляє прес-служба відомства.

Інцидент кваліфікований за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до десяти років.

Місце інциденту, фото: ДБР

Місце інциденту, фото: ДБР

Нагадаємо, в липні 2018 року на Рівненщині водій, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час втечі збив 28-річного лейтенанта поліції. Внаслідок інциденту постраждалий правоохоронець дістав забій гомілки.

Джерело: Ракурс


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