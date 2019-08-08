Місце інциденту, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n125343-dbr-rozsliduie-smertelne-dtp-na-lvivschyni-za-uchasti-leytenanta-nacgvardiyi-foto.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП за участі лейтенанта Національної гвардії, командира патрульної роти однієї із військових частин, котра сталася 7 серпня на ділянці автодороги «Львів — Пустомити — Меденичі».

Loading...

Внаслідок цього інциденту був травмований пішохід, який переходив проїзну частину вулиці поза межами пішохідного переходу. Згодом від отриманих травм він помер у Пустомитівській центральній районній лікарні, повідомляє прес-служба відомства.

Інцидент кваліфікований за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, в липні 2018 року на Рівненщині водій, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння, під час втечі збив 28-річного лейтенанта поліції. Внаслідок інциденту постраждалий правоохоронець дістав забій гомілки.