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Внедрение в Украине проекта е-Малятко профинансируют четыре международные программы, фото — Вечерний Харьков
Внедрение проекта е-Малятко профинансируют четыре международные программыhttps://racurs.ua/n125388-vnedrenie-proekta-e-malyatko-profinansiruut-chetyre-mejdunarodnye-programmy.htmlРакурс
Внедрение в Украине проекта е-Малятко профинансируют четыре международные программы. Реализация инициативы пройдет при поддержке программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).
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Об этом сообщили в Офисе президента Украины 9 августа представители профильных министерств и ведомств, а также международных донорских проектов. Их собрали, чтобы принять совместный план действий по внедрению е-Малятко.
Вчера обнародовали и постановление Кабинета министров «О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка». В нем утвержден порядок предоставления комплексной услуги е-Малятко.
Совместный план содержит детализированные задачи с учетом определенных сроков подключения к системе «Трембита», план разработки веб-сервисов электронного взаимодействия.
Ожидается, что проект заработает уже с 1 января 2020 года. Он позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка после подачи одного электронного заявления сразу в роддоме. Предусмотрено и уменьшение количества требуемых документов с 37 до 1.
Проект предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных е-взаимодействий. Вместе с планом мы подготовили подробную техническую схему новых процессов в бэк-офисе, основанную на системе «Трембита», — сообщил на встрече первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб.
Напомним, что в рамках проекта е-Малятко по одному заявлению можно будет получить следующие услуги:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрации места проживания родившегося ребенка;
- назначение помощи при рождении ребенка;
- регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
- регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- установление происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначение помощи многодетным семьям.
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