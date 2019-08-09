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Внедрение в Украине проекта е-Малятко профинансируют четыре международные программы, фото — Вечерний Харьков

Внедрение проекта е-Малятко профинансируют четыре международные программы

9 авг 2019, 21:29
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Внедрение в Украине проекта е-Малятко профинансируют четыре международные программы. Реализация инициативы пройдет при поддержке программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины 9 августа представители профильных министерств и ведомств, а также международных донорских проектов. Их собрали, чтобы принять совместный план действий по внедрению е-Малятко.

Вчера обнародовали и постановление Кабинета министров «О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка». В нем утвержден порядок предоставления комплексной услуги е-Малятко.

Совместный план содержит детализированные задачи с учетом определенных сроков подключения к системе «Трембита», план разработки веб-сервисов электронного взаимодействия.

Ожидается, что проект заработает уже с 1 января 2020 года. Он позволит получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка после подачи одного электронного заявления сразу в роддоме. Предусмотрено и уменьшение количества требуемых документов с 37 до 1.

Проект предусматривает существенное изменение бизнес-процессов вокруг базовых реестров и построение сложных е-взаимодействий. Вместе с планом мы подготовили подробную техническую схему новых процессов в бэк-офисе, основанную на системе «Трембита», — сообщил на встрече первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам е-правительства Алексей Вискуб.

Напомним, что в рамках проекта е-Малятко по одному заявлению можно будет получить следующие услуги:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрации места проживания родившегося ребенка;
  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • установление происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение помощи многодетным семьям.

Источник: Ракурс


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